أمير الرياض يرعى حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة جامعة الفيصل

وأشار "آل هيازع" إلى أن المملكة حقّقت العديد من الإنجازات العلمية غير المسبوقة، مشيدًا بدورها في تفعيل دور الجامعات في التعليم والبحث والابتكار، لتحتلّ الجامعات السعودية مكانة متقدّمة بين الجامعات العالمية المرموقة، وارتفاع تصنيفها وترتيبها.