أمير الرياض يرعى حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة جامعة الفيصل

تحتفل جامعة الفيصل بدفعات جديدة من طلبتها خريجي العام 2023، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو الجاري، في قاعة الأميرة هيا بنت تركي، بمقر الجامعة في الرياض.
الخريجون يمثلون كليات: الأعمال، والطب والصيدلة والهندسة والعلوم والدراسات العامة.
ويجري، مساء الأحد المقبل، تخريج طلاب كلية الأعمال، بعد حصولهم على درجة البكالوريوس في تخصصات كلية الأعمال المختلفة.
كما يشرف رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل الأمير تركي الفيصل؛ حفل تخرج طلبة كلية الطب وكلية الصيدلة.
وفي الإطار ذاته يشهد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة الفيصل، الأمير بندر بن سعود بن خالد؛ حفل تخرج الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير تخصص إدارة الأعمال، والطب.
كما يشرّف "ابن خالد" حفل تخرج طلاب كلية الهندسة والعلوم والدراسات العامة.
وعبّر رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، في كلمته، عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض؛ على رعايته الكريمة لحفل التخرج.
وثمّن تشريف الأمراء الذين أثروا الحدثَ العلمي الكبير للجامعة، معربًا عن تقديره مشاركةَ الأمير تركي الفيصل، لحفل التخرج، وموجهًا شكره للأمير بندر بن سعود، لحرصه على حضور حفل تخرج طلاب الجامعة.
وأشار "آل هيازع" إلى أن المملكة حقّقت العديد من الإنجازات العلمية غير المسبوقة، مشيدًا بدورها في تفعيل دور الجامعات في التعليم والبحث والابتكار، لتحتلّ الجامعات السعودية مكانة متقدّمة بين الجامعات العالمية المرموقة، وارتفاع تصنيفها وترتيبها.
وقال: إن جامعة الفيصل تحقّق إنجازات كبيرة في تطوير العملية العلمية في المملكة، وتسعى إلى أن تكون رافدًا لإمداد القطاعات الحيوية في المملكة بكوادر وطنية مؤهلة تستطيع أن تكون رقمًا فاعلًا في المجتمع، وتطوير قدرات الثروة البشرية والحياة العملية.
وأشاد بطلاب الجامعة الذين حقّقوا العديد من الإنجازات؛ حيث بدأ العديد من طلاب الجامعة في جميع الكليات تقديمَ مشروعات متخصّصة، كان من ثمارها: تكوين مؤسسات وشركات واعدة، إضافة لمشاركتهم في المسابقات العالمية وتحقيق مراكز متقدمة.
وبيّن أن احتفال هذا العام يؤكّد أن الجامعة تواكب الخططَ الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، في التوجُّه والرسالة والتنفيذ على أرض الواقع.
ويشتمل حفل هذا العام على فقرات متعددة؛ منها مسيرة للطلاب الخريجين، وفيلم للجامعة وإنجازاتها ودور الطلاب في تحقيق الطفرة العلمية.
كما يشهد الحفلُ حضورَ العديد من أصحاب السمو والمعالي، وعدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين وأولياء الأمور.