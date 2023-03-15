"رُبى" وُلدت بوزن 750 جراماً وقبل اكتمال نموها.. برنامج إنقاذ ينتهي بزف البُشرى

نجح طاقم طبي بمستشفى أُحد بالمدينة المنوّرة، في إنقاذ طفلة وُلدت بوزن 750 جراماً، قبل أن تكتمل مراحل نموّها.
وأفاد تجمُّع المدينة المنورة الصحي، أن الكادر الطبي بمستشفى أُحد أجرى عملية ولادة مبكّرة لأم أنجبت طفلتها بعد 26 أسبوعاً من الحمل، وباشر برنامجاً مكثّفاً للعناية بالمولودة، ومتابعة حالتها الصحية، وإيصال كافة الأجهزة المساعدة للحفاظ على حياة المولودة.
وبعد مكوثها 120 يوماً في المستشفى، زفّ الطاقم الطبي البشرى لأسرة الطفلة "رُبى" باكتمال مراحل نموّها دون مضاعفاتٍ أو عيوب، حيث بلغ وزنها 2.5 كيلوجرام، والعناية الطبية التي واكبت ولادتها.