"رُبى" وُلدت بوزن 750 جراماً وقبل اكتمال نموها.. برنامج إنقاذ ينتهي بزف البُشرى

وبعد مكوثها 120 يوماً في المستشفى، زفّ الطاقم الطبي البشرى لأسرة الطفلة "رُبى" باكتمال مراحل نموّها دون مضاعفاتٍ أو عيوب، حيث بلغ وزنها 2.5 كيلوجرام، والعناية الطبية التي واكبت ولادتها.