طقس الثلاثاء.. أمطارٌ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من الشرقية والرياض ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.