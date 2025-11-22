أمير الشرقية يدشّن غداً الأحد بحضور وزير النقل عددًا من مشاريع الطرق الحيوية بالمنطقة

يدشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً الأحد، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من المشاريع التنموية لقطاع الطرق بالمنطقة، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل، ورفع كفاءة الشبكة المرورية، ودعم الحركة الاقتصادية واللوجستية، وتحسين جودة الحياة للسكان.
وتتضمن هذه المشاريع مشروع استكمال طريق صفوى/ رحيمة الذي يشمل إنشاء جسر دوار صفوى بطول 300 متر، واستكمال أعمال الطرق والإنارة بطول 15 كيلومتر، وإنشاء الجسر البحري بطول 3.2 كيلومتر، بقيمة تجاوزت 470 مليون ريال، ويسهم في اختصار مدة الرحلة بين حاضرة الدمام ومحافظة رأس تنورة بما يصل إلى 30 دقيقة، وتخفيف الازدحام، ودعم الحركة السياحية واللوجستية، بوصفه مدخلاً ثانيًا للمحافظة.
كما تشمل المشاريع مشروع استكمال تقاطعات الأحساء – بقيق – الظهران وتقاطعات أبو حدرية، بقيمة 135 مليون ريال، والمتضمن إنشاء طرق خدمة ومنحدرات اتجاهية وخمسة جسور، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية، ورفع مستوى السلامة، ونقل الحركة المرورية بشكل مباشر بين طريق أبو حدرية وطريق الميناء، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي للمنطقة.
وتُعد المنطقة الشرقية من أكثر مناطق المملكة ارتباطًا داخليًا وخارجيًا من خلال شبكة طرق تتجاوز 7 آلاف كيلومتر، تشمل 550 كيلومترًا من الطرق السريعة، وأكثر من 2300 كيلومتر من الطرق المزدوجة، إضافة إلى 4000 كيلومتر من الطرق المفردة، محققةً نسبة 97% من تقييم 3 نجوم فأعلى في البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP) ، ما يعكس مستوى التطوير الجاري على منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.