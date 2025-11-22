أمير الشرقية يدشّن غداً الأحد بحضور وزير النقل عددًا من مشاريع الطرق الحيوية بالمنطقة

وتُعد المنطقة الشرقية من أكثر مناطق المملكة ارتباطًا داخليًا وخارجيًا من خلال شبكة طرق تتجاوز 7 آلاف كيلومتر، تشمل 550 كيلومترًا من الطرق السريعة، وأكثر من 2300 كيلومتر من الطرق المزدوجة، إضافة إلى 4000 كيلومتر من الطرق المفردة، محققةً نسبة 97% من تقييم 3 نجوم فأعلى في البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP) ، ما يعكس مستوى التطوير الجاري على منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.