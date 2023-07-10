"التخصصات" تعلن بدء التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024

وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 26 نوفمبر 2023، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 ديسمبر 2023، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 ديسمبر 2023، على أن تكون بداية التدريب لبرامج التخصصات الدقيقة 1 يناير 2024.