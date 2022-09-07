"الجاسر" يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وشهد الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الهادفة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الفرص المشتركة التي تتيح للبلدين استغلالها؛ نظرًا لما تتمتّع به المملكة العربية السعودية ودولة قطر من موقع جغرافي مميز يعزز مكانتهما في خارطة التجارة العالمية.