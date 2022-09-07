"الجاسر" يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون بين البلدين

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، اجتماعًا مع وزير المواصلات القطري جاسم السليطي والوفد المرافق له.
وشهد الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الهادفة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الفرص المشتركة التي تتيح للبلدين استغلالها؛ نظرًا لما تتمتّع به المملكة العربية السعودية ودولة قطر من موقع جغرافي مميز يعزز مكانتهما في خارطة التجارة العالمية.
وحضر اللقاء نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك، ووكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي.