"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وجازان ونجران والرياض وعسير والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وهروب، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا مع ارتفاع في الأمواج على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على الخرخير وشرورة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على الخرمة والمويه وتربة حتى الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.