"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وهروب، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا مع ارتفاع في الأمواج على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.