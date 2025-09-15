"سعودة الحراسة".. "سبق" تنشر أسماء 36 حارسًا سعوديًا في دوري "يلو" ينتظرهم المنتخب السعودي

مصادر خاصة أكدت لـ”سبق” أن القرار جاء بناءً على توصية فنية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي شدد على أن منح الفرصة الكاملة للحراس المحليين سينعكس إيجابًا على جاهزية المنتخبات، خصوصًا أن مركز الحراسة يُعد من أهم المراكز التي تحتاج إلى تعزيز في الكرة السعودية.