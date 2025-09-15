"سعودة الحراسة".. "سبق" تنشر أسماء 36 حارسًا سعوديًا في دوري "يلو" ينتظرهم المنتخب السعودي

دخل قرار رابطة دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين باعتماد مشاركة الحراس السعوديين فقط اعتبارًا من موسم 2025 – 2026 حيز التنفيذ، وخاضوا الجولة الأولى مع أنديتهم ، في خطوة تاريخية وصفتها الجماهير بـ “سعودة الحراسة”، وذلك في إطار دعم المنتخبات الوطنية وتأمين مركز الحراسة للمستقبل.
وبحسب الإحصائية، فإن أندية دوري يلو الـ18 ستعتمد على 36 حارساً سعودياً الموسم الحالي .. ويأتي قرار "سعودة الحراسة" بداية لعصر جديد من بروز أسماء سعودية قادرة على حماية العرين بثقة، وسيخلق منافسة قوية بين الحراس المحليين ويمنحهم خبرة اللعب تحت الضغط.
مصادر خاصة أكدت لـ”سبق” أن القرار جاء بناءً على توصية فنية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي شدد على أن منح الفرصة الكاملة للحراس المحليين سينعكس إيجابًا على جاهزية المنتخبات، خصوصًا أن مركز الحراسة يُعد من أهم المراكز التي تحتاج إلى تعزيز في الكرة السعودية.
قائمة الحراس الـ36 في دوري يلو:
•العلا: محمد العويس – أحمد آل جبيع
•الزلفي: سعد الصالح – محمد السماعيل
•الدرعية: وليد عبدالله – أحمد الرحيلي
•العدالة: علي العامري – محمد البلادي
•أبها: عبدالله الجدعاني – عبدالرحمن البوق
•الجبيل: وديع العبيد – علي بوعامر
•الأنوار: خالد شراحيلي – محمد الضليفع
•الفيصلي: علي الحساوي – محمد قبوس
•الباطن: مزيد فريح – فلاح محمد
•العروبة: رافع الرويلي – سعود الرويلي
•البكيرية: بدر الخمعلي – منصور جوهر
•الرائد: صالح الوحيمد – محمد العتيبي
•العربي: عقبة المشوح – ملفي الرشيدي
•الطائي: عبدالرحمن دغريري – عمار العمار
•الجبلين: محمد الواكد – عبدالرحمن الغبيني
•الجندل: متعب شراحيلي – باتل الرويلي
•جدة: ياسر المسيليم – فارس الجهني
•الوحدة: عبدالله العويشير – عبدالرحمن الشمري
يشار إلى أن أسطورة الحراسة السعودية الكابتن محمد الدعيع شدد في أكثر من مناسبة على أن "الحارس السعودي يحتاج فرصة كاملة لإثبات نفسه" ، فيما أكد المدرب الوطني ناصر الجوهر أن قلة الحراس المحليين الجاهزين كانت دومًا من أبرز تحديات الكرة السعودية.