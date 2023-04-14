"خيرك وصل".. حملة تبرعات تجمع 3200 جمعية أهلية و"رسالة شكر"

وأضاف "السويلم" أن عمليات التبرع عبر الجمعيات الأهلية ومنصات التبرع الرسمية تتسم بالسلاسة والموثوقية والأمان، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي يعمل ضمن نظام يتسم بالحوكمة، بما يساهم في فعالية وكفاءة وصول التبرعات للمستحقين بمختلف فئاتهم، بعيداً عن المخاطر المحتملة التي تنجم عن التبرعات العشوائية.