وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (15) موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة أبانات، وللرجال في مركز الفويلق بمحافظة البكيرية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مركز أبا الورود بمحافظة الأسياح لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مدينة تدريب الأمن العام بمدينة بريدة، ويوم الخميس في مقر شركة أرامكو السعودية ببريدة لمدة يوم لكل منهما.