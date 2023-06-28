إجازة الأضحى ترفع أسعار تذاكر الطيران لمستويات قياسية.. هذه الوجهة هي الأغلى

وأوضحت العديد من وكالات السفر أن هناك العديد من الرحلات الإضافية التي تم جدولتها لنمو الطلب المتزايد على السفر، حيث سيطرت العديد من الدول العربية على الأكثر طلباً منها مصر ودبي والأردن والمغرب، وبعض الوجهات الخارجية مثل لندن وباريس وتركيا والمالديف.