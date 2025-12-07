تقلبات جوية عنيفة تضرب 8 مناطق وتحذيرات من أمطار غزيرة وسيول وصواعق

في تطورات متسارعة تشهدها أجواء المملكة، أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات شملت 8 مناطق مختلفة، تفاوتت فيها درجات التحذير بين الأحمر والبرتقالي والأصفر. وتضمنت التنبيهات توقعات بهطولات مطرية غزيرة إلى خفيفة، ورياحًا شديدة السرعة، إلى جانب صواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات من جريان السيول في بعض المواقع. تفاصيل التنبيهات بحسب المناطق جاءت على النحو التالي: