تقلبات جوية عنيفة تضرب 8 مناطق وتحذيرات من أمطار غزيرة وسيول وصواعق

في تطورات متسارعة تشهدها أجواء المملكة، أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات شملت 8 مناطق مختلفة، تفاوتت فيها درجات التحذير بين الأحمر والبرتقالي والأصفر. وتضمنت التنبيهات توقعات بهطولات مطرية غزيرة إلى خفيفة، ورياحًا شديدة السرعة، إلى جانب صواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات من جريان السيول في بعض المواقع. تفاصيل التنبيهات بحسب المناطق جاءت على النحو التالي:
في منطقة المدينة المنورة، تصدّرت التنبيهات بالإنذار الأحمر وتشمل عدة محافظات من بينها المدينة نفسها، بدر، خيبر، وادي الفرع، المهد، الحناكية، العيص، العلا، وينبع. ويتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، مع جريان السيول وصواعق رعدية. حتى ساعات الصباح.
أما منطقة تبوك، فشهدت تنبيهات برتقالية شملت محافظة أملج، مع توقعات بأمطار متوسطة تترافق مع رياح شديدة السرعة، تدنٍ في الرؤية، انخفاض في درجات الحرارة، وجريان للسيول مع صواعق رعدية، وتستمر الحالة حتى الحادية عشرة صباحًا .
في منطقة مكة المكرمة، أُصدر إنذار أصفر يشمل محافظة العرضيات، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. وتبدأ الحالة من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.
وفي منطقة الحدود الشمالية، صدرت تنبيهات حمراء تشمل رفحاء والعويقلية، مع أمطار غزيرة يصاحبها رياح قوية، انعدام في مدى الرؤية، وتساقط برد وجريان للسيول، بالإضافة إلى صواعق رعدية.
وتشهد منطقة حائل حالة جوية مماثلة بإنذار برتقالي في محافظات عديدة منها الحائط، السليمي، الغزالة، الشنان، بقعاء، وسميراء. يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح قوية، شبه انعدام في مدى الرؤية، جريان السيول، وصواعق رعدية، وتستمر الحالة حتى ساعات صباح اليوم.
أما منطقة القصيم، فشملتها تنبيهات برتقالية في مدن ومحافظات واسعة مثل بريدة، عنيزة، الرس، عقلة الصقور، رياض الخبراء، والبكيرية. التوقعات تشير إلى استمرار الحالة بهطولات متوسطة، ورياح نشطة، مع تأثيرات تشمل السيول، انخفاض الرؤية، وصواعق رعدية، وتبدأ من الصباح حتى الظهيرة.
وفي منطقة عسير، صدرت تنبيهات صفراء في كل من النماص، تنومة، المجاردة، وبارق، بهطولات خفيفة ورياح نشطة، مع احتمالية صواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. الحالة تبدأ من الظهر حتى الثامنة مساءً.
أخيرًا، شملت التنبيهات منطقة الباحة بإنذار أصفر في الباحة، المندق، بني حسن، قلوة، والحجرة، مع أمطار خفيفة ورياح نشطة، وصواعق رعدية، وتبدأ الحالة من الظهر وتنتهي مساءً، وسط تحذيرات من انخفاض الرؤية في بعض المواقع.