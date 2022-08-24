مشروع "رؤى المدينة".. الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر

في الوقت الذي تدور فيه عجلة المشاريع التنموية في سباق مع الزمن لتحقيق رؤية السعودية 2030م اقتصاديًّا وبيئيًّا وماليًّا وتعليميًّا وثقافيًّا.. وغيرها، يأتي مشروع رؤى المدينة ليعكس اهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالرسالة الخالدة للسعودية في خدمة ضيوف الرحمن.