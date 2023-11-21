"الربيعة" يبحث الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة مع وزير الدولة في الخارجية البريطانية

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أندرو ميتشل؛ وذلك على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن.