"الربيعة" يبحث الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة مع وزير الدولة في الخارجية البريطانية

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أندرو ميتشل؛ وذلك على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن.
وشَهِدَ اللقاءُ بحث الموضوعات المدرجة في القمة العالمية للأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وخصوصًا الشراكة الاستراتيجية في المجال الإنساني.
وناقش "الربيعة" الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة وسبل تسريع دخول المساعدات إليها.
وأشاد أندرو ميتشل بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم؛ منوهًا بالمشاركة الفاعلة للمركز في أعمال القمة.