"الثنيان": تنصُّل الحوثيين من الاعتراف ببعض الأسرى تزييف للحقائق وإجراء غير أخلاقي ولا إنساني

صرَّح رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين، اللواء الركن ناصر بن ثنيان، بأن ما يتم تداوله على لسان بعض القيادات بلجنة الأسرى التابعة للحوثيين، وبعض منصات التواصل التابعة لهم، من عدم الاعتراف بدفعة الأسرى (١٠٤)، تزييف للحقائق، ويُمثِّل إجراء غير أخلاقي ولا إنساني.