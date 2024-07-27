"الغذاء والدواء" تؤكد إلزامية الموافقة للإعلان على المنتجات الخاضعة لإشرافها

وحددت الهيئة، عددًا من الشروط والضوابط؛ للإعلان عن تلك المنتجات وهي: أن تكون الادعاءات في الإعلان معتمدة من الهيئة، وألا تتضمن الدعاية أو الإعلان أي عبارة تنتقص أو تمس بالمنتجات الأخرى، ويكون المنتج مسجلًا أو مدرجًا لدى الهيئة، وألا تحتوي الدعاية أو الإعلان على عبارات مضللة للمستهلك.