اتفاقية بين "وجهة مسار" و"BTC" لتنفيذ مشروع مركز المعلومات والأنظمة التكنولوجية

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ياسر أبو عتيق، عن اعتزازه بالتوقيع مع "بُعد" للاتصالات لتنفيذ المشروع، خاصة أنها تملك خبرة تزيد على ثلاثة عقود في أعمال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الساحتين المحلية والإقليمية؛ لدعم البنية التحتية الذكية للوجهة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وهو ما سينعكس على تعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة الزائر في مكة المكرمة.