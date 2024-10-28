مبادرة "مستقبل الاستثمار" تجمع أقطاب المال والتكنولوجيا لرسم ملامح الاقتصاد الجديد

يُتوقع أن تشهد القمة توقيع صفقات بقيمة تتجاوز 28 مليار دولار، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك مع "أندريسن هورويتز" بحجم يصل إلى 40 مليار دولار، كما يُتوقع أن تعلن المملكة عن شركة جديدة باستثمار 10 مليارات دولار لتعزيز إنتاج الهيدروجين؛ ما يدعم تحوّلها إلى أحد كِبار المنتجين العالميين للوقود منخفض الكربون.