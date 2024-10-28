مبادرة "مستقبل الاستثمار" تجمع أقطاب المال والتكنولوجيا لرسم ملامح الاقتصاد الجديد

تستضيف الرياض كِبار الشخصيات من عالمَي المال والتكنولوجيا ضمن مبادرة "مستقبل الاستثمار"، حيث يسعى المشاركون إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة تعزّز طموحات السعودية للتحوُّل إلى مركز اقتصادي عالمي.
تشهد القمة، المعروفة بـ"دافوس الصحراء"، حضور أسماءٍ بارزة، مثل: ديفيد سولومون؛ من "غولدمان ساكس"، وجين فريزر؛ من "سيتي غروب"، ولاري فينك؛ من "بلاك روك"، إلى جانب قادة من قطاع التكنولوجيا، مثل: روث بورات؛ من "ألفابت"، وشو تشو؛ من "تيك توك"، الذين سيشاركون لأول مرة هذا العام.
يُتوقع أن تشهد القمة توقيع صفقات بقيمة تتجاوز 28 مليار دولار، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك مع "أندريسن هورويتز" بحجم يصل إلى 40 مليار دولار، كما يُتوقع أن تعلن المملكة عن شركة جديدة باستثمار 10 مليارات دولار لتعزيز إنتاج الهيدروجين؛ ما يدعم تحوّلها إلى أحد كِبار المنتجين العالميين للوقود منخفض الكربون.
تشمل المبادرات الجديدة إطلاق صندوقَيْن متداولَيْن في البورصة يتيحان للمستثمرين السعوديين الوصول إلى أسواق هونغ كونغ، في إشارة إلى العلاقات المتنامية مع الصين.
وسيشارك في القمة عددٌ من الشخصيات البارزة من آسيا؛ منهم وزير مالية هونغ كونغ، والمفوض بمبادرة "الحزام والطريق".
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن عدد المسجلين لحضور القمة تجاوز 7 آلاف شخص، حيث تؤكّد الأسماء الكبرى المشاركة أن القمة باتت وجهة رئيسة لاستكشاف فرص الاقتصاد الجديد وتعزيز الاستثمارات.
قال ريتشارد أتياس؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة المنظّمة للقمة: "المستثمرون يأتون من جميع أنحاء العالم.. الحدث لا بد أن يستمر".