دون حجز موعد مسبق.. "تجمع المدينة الصحي" يعلن عن توفير لقاحات الإنفلونزا الموسمية

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، عن توفير لقاحات "الإنفلونزا الموسمية" لكل المستفيدين؛ لحمايتهم من مضاعفات الإنفلونزا الشديدة، دون الحاجة لموعد مسبق بكافة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، إضافة إلى العيادة الشتوية التي أطلقها التجمع مؤخرًا بمركز العالية مول التجاري من الساعة 5م- 10م، وكذلك إتاحة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية عن طريق تطبيق "كريم".
وأتاحت وزارة الصحة خدمة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا عبر تطبيق "كريم"، عبر خطوات يسيرة، تنتهي بإيصال الطاقم الطبي إلى منزل المستفيد وتزويده باللقاح؛ في خطوة لتحويل القطاع الصحي إلى قطاع يقوم على صحة الفرد والمجتمع.
وأشارت الصحة إلى أن هذه الخدمة تُمَكن الراغبين في أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية من الحصول عليه بكل يسر وسهولة، وستكون آلية الحجز عن طريق تطبيق "كريم"؛ حيث يبدأ المستخدم بالدخول على التطبيق، ثم اختيار سيارة ليحدد موقع تلقي التطعيم، يليها اختيار فئة سيارة تطعيم الإنفلونزا، وأخيرًا الضغط على زر "يلا" ليقبل كابتن الرحلة ويذهب إلى الموقع مع الفريق الطبي، وستكون الخدمة متاحة في مدن الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023 من الساعة 4 عصرًا إلى 9 مساءً.
وانطلاقًا من التزامه بمسؤوليته المجتمعية، ودوره في تقديم الرعاية الصحية، يؤكد تجمع المدينة المنورة الصحي أهمية أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية؛ حيث أشارت وزارة الصحة إلى أن اللقاح يساهم في خفض فرص الإصابة بالإنفلونزا الشديدة بنسبة تصل إلى أكثر من 60%.