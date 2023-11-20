دون حجز موعد مسبق.. "تجمع المدينة الصحي" يعلن عن توفير لقاحات الإنفلونزا الموسمية

وأشارت الصحة إلى أن هذه الخدمة تُمَكن الراغبين في أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية من الحصول عليه بكل يسر وسهولة، وستكون آلية الحجز عن طريق تطبيق "كريم"؛ حيث يبدأ المستخدم بالدخول على التطبيق، ثم اختيار سيارة ليحدد موقع تلقي التطعيم، يليها اختيار فئة سيارة تطعيم الإنفلونزا، وأخيرًا الضغط على زر "يلا" ليقبل كابتن الرحلة ويذهب إلى الموقع مع الفريق الطبي، وستكون الخدمة متاحة في مدن الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023 من الساعة 4 عصرًا إلى 9 مساءً.