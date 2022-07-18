محلل سياسي: محاولات شيطنة مُصدِّري النفط غير مجدية.. الدول النفطية جزءٌ من الحل

وقال "الشمري" إن أوروبا استثمرت نحو ثلاثة تريليونات دولار، وبعدت بشكل كبير عن الطاقة النفطية والغاز الطبيعي، وهي الآن تدفع ثمن ذلك، منها ما يحدث في أوكرانيا. وإن ما حصل من تغيُّر جيوسياسي كبير جدًّا في الحرب الأوكرانية - الروسية أكد أن هناك أولوية كبيرة جدًّا لأسواق الطاقة بخلاف ما يُسوِّق له أقصى اليسار عن طريق الاتفاق الجديد للطاقة الخضراء.