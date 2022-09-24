سفارة السعودية في الهند تستقبل المهنّئين باليوم الوطني

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92، واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها، المهنئين باليوم الوطني بمقر السفارة في العاصمة الهندية نيودلهي؛ حيث شَهِدَ الحفلُ حضورَ وزير الصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند مانسك ماندافيا، ووكلاء وزارة الخارجية الهندية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وجمعًا من الإعلاميين والأكاديميين ومنسوبي مؤسسات الفكر.
وكانت السفارة قد جهّزت ركنًا للثقافة والفن السعودي في قاعة الحفل احتوى على العديد من القطع والأعمال التي تُحاكي الثقافة السعودية.
وبهذه المناسبة رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند صالح بن عيد الحصيني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92.
وأوضح السفير "الحصيني" أن هذه الذكرى الغالية تؤكد مسيرة المملكة الراسخة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس رحمه الله، وهو النهج الذي سار عليه من بعده أبنائه البررة وصولًا إلى العهد الزاخر بقيادة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي شَهِد طفرة كبيرة في مختلف المجالات.
وأضاف السفير الحصيني، أن "المملكة تسير بخطى ثابته في مرحلة تحول وصعود غير مسبوقة، ووصلت إلى مراحل متقدمة خلال فترة وجيزة بفضل الله أولًا، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وفي هذه الذكرى الغالية نشكر المولى عز وجل على ما أنعم به علينا بقيادة رشيدة أقامت في ربوعها شريعته السمحة، وروتها عدلًا وعطاء ورخاء، فتسامت عزة وفخرًا، ووحدة وتلاحمًا، وأمنًا وسلامًا".