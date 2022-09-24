سفارة السعودية في الهند تستقبل المهنّئين باليوم الوطني

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92، واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها، المهنئين باليوم الوطني بمقر السفارة في العاصمة الهندية نيودلهي؛ حيث شَهِدَ الحفلُ حضورَ وزير الصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند مانسك ماندافيا، ووكلاء وزارة الخارجية الهندية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وجمعًا من الإعلاميين والأكاديميين ومنسوبي مؤسسات الفكر.