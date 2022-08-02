نجاح عملية استئصال ورم دماغي لمريض في مستشفى الملك فهد بجدة

نجح فريق جراحة قسم المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد بجدة، في استئصال ورم كبير في قاعدة الجمجمة ومنطقة حيوية في الدماغ لمريض كان يعاني من إقياءات متكررة منذ عدة أسابيع وتدهور بالوعي.