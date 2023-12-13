"الراجحي" بافتتاح المؤتمر الدولي لسوق العمل: بأمريكا 22 مليون شخص يعملون من المنزل

وأكد الراجحي في كلمته خلال الحفل، دور المملكة الريادي في دعم الجهود الدولية تجاه مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي؛ مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم هو تحول مختلف عن أي وقت مضى، من خلال الطلب المتزايد على الوظائف والمهارات المستقبلية، والمهن الجديدة، وتغير طبيعة القوى العاملة العالمية.