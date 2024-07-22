مسجون رصيده ملايين.. "القراش" محذراً من "مشاهير الطوفان": "شهادتك بلها واشرب مويتها!"

وتابع: إننا اليوم في زمنٍ اختلفت قِـيمه ومبادئه، وصار الإنسان فيه يخشى على أبنائه من هذا الطوفان المسمّى "التقنية"، فصدارة المجالس قد حجزها "المشاهير"، فأصبحوا مَن يشفعون ومَن يُضيَّفون ومَن يتقدّمون الصفوف بهواتفهم، فضلاً عن تسابق الجميع لتقريبهم والتودد لهم، ليس لسواد أعينهم، وإنّما لتأثيرهم في الشارع والرأي العام، ولكم في المقاطع المنتشرة اليوم خير مثال، حيث أصبحت قبائل عريقة وأسر كريمة تقوم بحفلات ضخمة تصرف عليها مئات الآلاف من أجل أن أحد أفرادها حصل على "نجمة توثيق سناب شات".