في 8 مناطق ومدن.. "إنفاذ": أكثر من 190 عقارًا للبيع في المزاد العلني

وأوضح المركز أن المزادات تبدأ بـ5 مزادات في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و14 عقارًا بمنطقة الرياض بواقع مزادين، و61 عقارًا بمنطقة الشرقية، تشتمل على 6 مزادات علنية، و22 فرصة عقارية في مزاد علني بمنطقة القصيم، ومزاد واحد في منطقة الجوف يعرض فيه 24 عقارًا، و8 عقارات بمنطقة حائل، وفي جيزان 8 عقارات، وفي جنوب المملكة 3 عقارات.