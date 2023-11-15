"الجاسر" يقف على تجارب القطار الهيدروجيني عبر رحلة من محطة قطار الشرق بالرياض

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك أن نتائج هذه التجربة ستمثل مرجعًا مهمًا لتفعيل وتشغيل القطار الهيدروجيني مستقبلًا في المنطقة، حيث تعد هذه التقنية من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، والتي تعمل عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات ضارة، ما يجعلها خيارًا واعدًا للطاقة المستدامة إضافة إلى أثرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد.