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أمير القصيم يدشّن طريق يوم التأسيس في بريدة

يتقاطع مع العديد من الطرق المهمة داخل المدينة
أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، طريق يوم التأسيس، الذي يأتي تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس ويمتد من طريق الملك عبدالله شرقاً حتى حي المنتزه غرباً.

وبارك التدشين، مبدياً سعادته في هذا اليوم التاريخي العظيم إطلاق مسمى "طريق يوم التأسيس" على إحدى الطرق المركزية في مدينة بريدة لتخليد هذه المناسبة الغالية على الجميع.

واستمع أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز من أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، عن أهمية طريق يوم التأسيس الذي يعد أحد الطرق الرئيسة بمدينة بريدة ويتقاطع مع العديد من الطرق الهامة داخل مدينة بريدة.

أمير منطقة القصيم
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
يوم التأسيس 2024

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