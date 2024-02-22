أمير القصيم يدشّن طريق يوم التأسيس في بريدة

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، طريق يوم التأسيس، الذي يأتي تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس ويمتد من طريق الملك عبدالله شرقاً حتى حي المنتزه غرباً.