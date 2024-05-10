مستشار تعليمي يحكي لـ"سبق" كيف حوّل طالبًا على أعتاب الفصل من المدرسة إلى "ضابط رائد"

وأضاف: قلت له: سأجعلك عريفاً للفصل، وأشركك في الكشافة وأجعلك تشارك في إذاعة الصباح وفي الأنشطة والرحلات، وستكون ذا رأي مسموع ومشورة مأخوذ بها وكلمة الكل يحترمها، فأنا أراك أهلًا لذلك، وقلت له: نحن أمام خيارين الآن؛ إما أن تثبث أنك رجل يريد النجاح ويستفيد من هذه الفرصة ليعيد اكتشاف نفسه وتنجح في دراستك وترعى أمك، أو أن تضيع هذه الفرصة وتستمر في إرهاق أمك، وتدمير ذاتك وحياتك، وفي هذه الحالة ستجد أننا لن نسمح لك بفعل ذلك، فإن كان والدك غائب وأنت تستغل ذلك لتهرب من المدرسة وإرهاق أمك فأنا ومدير المدرسة سنقوم بواجبنا تجاهك وسنقوم بعمل اللازم وفق لوائح الانضباط وقواعد المواظبة والسلوك، فماذا تختار؟ اختر الآن وعدني أن تنفذ الخطة، ومددت يدي إليه فإذ به يمد يده لي ويعلن عن موافقته والتزامه بالتغيير مرحبًا وراغبًا.