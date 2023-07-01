حادثة المحمل والهجوم بالرصاص.. حنكة الملك عبدالعزيز حالت دون وقوع مقتلة عظيمة

بعد أن سجل موسم حج هذا العام 1444هـ نجاحاً كبيراً، تعود بنا الذاكرة إلى الوراء 100 عام لنستذكر واقعة المحمل المصري وما صاحبها من أحداث وتحولات، حيث كانت في أول عام يدير فيه الملك عبدالعزيز الحج بعد أن دانت له الحجاز بكاملها.