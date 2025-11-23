أمير الشرقية يُدشن الجسر البحري الرابط بين صفوى ورأس تنورة كأحد أطول الجسور المزدوجة داخل المملكة ضمن مشاريع نوعية لتعزيز جودة الطرق وانسيابية الحركة بالمنطقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد، طريق (صفوى/ رحيمة) الرابط بين مركز صفوى بمحافظة القطيف ومحافظة رأس تنورة بطول 15 كم، متضمنًا جسرًا بحريًا مزدوجًا بطول 3.2 كم يُعد أحد أطول الجسور البحرية داخل المملكة، والرابط الحيوي بين صفوى ورأس تنورة، بما يسهم في اختصار زمن الرحلات، وتحسين الحركة المرورية، ودعم النشاط الاقتصادي واللوجستي الذي تشهده المنطقة ، كما دشن سموه مشروع تطوير تقاطعات طريق الظهران - بقيق - أبو حدرية المتعدد الاتجاهات، والذي شمل إنشاء خمسة جسور إضافية، إلى جانب أعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات الجهات ذات العلاقة.