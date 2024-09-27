ميناء "الملك عبدالعزيز" بالدمام وجهة استثمارية بحرية رائدة ومركز للتجارة والابتكار والتعاون

ويرى نائب الرئيس الأول لخدمات العمليات في الصناعة البحرية الدولية (IMI)، السيد طاهر الدباغ، أن الميناء يتمتع بإمكانات هائلة في القطاع البحري السعودي، تسهم في تعزيز حركة النقل والشحن الدولية؛ باعتباره مركزًا بحريًّا رائدًا.. مشيرًا إلى أن السوق العالمية حاليًا تشهد نموًّا في الطلب على الخدمات، وطلبًا كبيرًا على شراء السفن الجديدة، وناقلات النفط، وناقلات المواد الكيميائية، وناقلات البضائع السائبة؛ ما يمثل فرصة مهمة لإنتاج سفن حديثة، تلبي احتياجات كبار المستثمرين في قطاع النقل البحري.