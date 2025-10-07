NHC شريك مؤسس لمعرض سيتي سكيب العالمي 2025 للعام الثالث

وكشفت NHC عن تفاصيل مشاركتها في أكبر جناح بالمعرض، حيث ستستعرض من خلاله مجموعة من أحدث مشاريعها العقارية الكبرى، وستتيح فرصة التعرف على وجهاتها العمرانية والحلول السكنية المبتكرة، التي صممت لترتقي بجودة الحياة وتلبي تطلعات عملائها، إلى جانب تقديم عروضًا خاصة لزوار المعرض الراغبين في الشراء والتملك بوجهاتها العمرانية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إعلانها عن إطلاقات جديدة لمشاريع مختلفة. وتستمر الشركة في مشاركتها الفاعلة في هذا الحدث العالمي، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والاستثمارية وبناء شراكات محلية وعالمية، كما ستقدم رؤى مستقبلية حول التطورات العمرانية في المملكة، بمشاركة عدد من قادتها في جلسات حوارية رئيسية بمواضيع متنوعة.