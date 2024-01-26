رئيس متعهدي الإعاشة بمكة: 209 متعهدين أتموا تحديث بياناتهم استعداداً لموسم الحج

قال رئيس طائفة الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف بأن عدد الذين أتموا تحديث بياناتهم 209 متعهدي إعاشة بالمشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج بطاقة بإجمالي تشغيلية تتجاوز 3 ملايين و200 ألف حاج في المشاعر المقدسة، فيما يستكمل المتعهدون تحديث بياناتهم قبل الموعد الذي حددته أمانة العاصمة المقدسة في 30 رجب الحالي.
وفي التفاصيل، أوضح "الشريف" لـ"سبق": تعمل طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة على ضبط وتقنين خدمة إعاشة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار المسجد الحرام والارتقاء بها وآلية تقديمها، وإيجاد صناعة ذات معايير عالمية للوصول إلى أرقى خدمة ممكنة تليق بضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن الطائفة تسعى إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والالتزام بالمعايير القياسية لصناعة الأغذية في بيئة صحية وآمنة وتوفير الدعم والمساندة لمتعهدي الإعاشة للمحافظة على مستوى الجودة.
من جانبها أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن آخر موعد لتحديث بيانات متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة لموسم حج 1445هـ في تاريخ 03 رجب 1445هـ.
وأهابت الأمانة بمتعهدي الإعاشة سرعة استكمال متطلبات التأهيل لمنشآتهم على منصة مركز معلومات الإعاشة (cic-eportal.com/home)