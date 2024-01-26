رئيس متعهدي الإعاشة بمكة: 209 متعهدين أتموا تحديث بياناتهم استعداداً لموسم الحج

قال رئيس طائفة الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف بأن عدد الذين أتموا تحديث بياناتهم 209 متعهدي إعاشة بالمشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج بطاقة بإجمالي تشغيلية تتجاوز 3 ملايين و200 ألف حاج في المشاعر المقدسة، فيما يستكمل المتعهدون تحديث بياناتهم قبل الموعد الذي حددته أمانة العاصمة المقدسة في 30 رجب الحالي.