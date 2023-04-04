مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 266 لاجئاً إثيوبياً في اليمن إلى بلادهم

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بإعادة 266 لاجئاً إثيوبياً إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن، ضمن مشروع تعزيز مخرجات الحماية للنازحين والمجتمع المستضيف والمهاجرين في اليمن الممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين.