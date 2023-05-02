هبوب مبكر لرياح البوارح على بعض المناطق واستمرار فرص الأمطار الرعدية جنوباً خلال الأيام المقبلة

يُتوقع أن يتجدَّد نشاط السُّحب الرُكامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على أجزاءٍ عِدّة من مُرتفعات جازان وعسير ويطول بعض محافظات منطقة نجران، وتترافق هذه السُّحب بهطول أمطارٍ مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد الكثيف أحياناً، ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
وتنشط تدريجياً في أثناء النهار الرياح الشمالية الشرقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض إدارياً، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وبخاصة في المناطق الصحراوية.
وتكون الأجواء حارة نسبياً في مُعظم المناطق ساعات النهار، بينما تكون حارة في المنطقتَيْن الشرقية والجنوبية، فيما تسود أجواءٌ مُعتدلة الحرارة ليلاً.
وتُشير المُخرجات الحاسوبية إلى استمرارٍ مُتوقعٍ في فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية التي قد تكون غزيرةً في بعض المناطق، كما تُشير المُخرجات ذاتها إلى هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية وبعض المناطق الوسطى والجنوبية قادم الأيام، وتتسبّب في إثارة الأتربة و الغبار، مع تقلباتٍ في درجات الحرارة ما بين يومٍ وآخر.