هبوب مبكر لرياح البوارح على بعض المناطق واستمرار فرص الأمطار الرعدية جنوباً خلال الأيام المقبلة

وتُشير المُخرجات الحاسوبية إلى استمرارٍ مُتوقعٍ في فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية التي قد تكون غزيرةً في بعض المناطق، كما تُشير المُخرجات ذاتها إلى هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية وبعض المناطق الوسطى والجنوبية قادم الأيام، وتتسبّب في إثارة الأتربة و الغبار، مع تقلباتٍ في درجات الحرارة ما بين يومٍ وآخر.