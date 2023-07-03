ضيوف برنامج خادم الحرمين: السعوديون كفوا ووفوا ونعجز عن وصف مشاعرنا

"لو كان لدينا عشرة من الولد ما استقبلونا هذا الاستقبال"، بهذه العبارات العفوية أكد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية أن حرارة الاستقبال والخدمات الراقية والبشاشة والابتسامة التي طُوقوا بها منذ أن قدموا لهذه البلاد المباركة يعجزون عن وصفه مهما تحدثوا.