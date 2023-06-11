إغماء بعد هبوط الرحلة.. إنقاذ حياة حاجّة تَوَقّف قلبها 8 دقائق بمطار المدينة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن الفِرَق الطبية بمركز المراقبة الصحية تَلَقّت بلاغًا يفيد بوجود حالة إغماء داخل صالة القدوم الدولي، وبعد وصول الحالة إلى المركز وإجراء الفحوصات الطبية لها؛ تَبَين تَوَقف القلب، وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإنعاش قلبي رئوي مرتين حتى استعادت النبض ولله الحمد، وبعد استقرار الحالة تم نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.