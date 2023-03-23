مناظر خيالية.. قطعان الغزلان والوضيحي ترعى في صحراء الدهنا.. هذه هي رؤية ٢٠٣٠

يعيش الإنسان السعودي مرحلة نوعية قد يراها البعض أقرب إلى الخيال، فمشاهدة قطعان الغزلان العربية، والوضيحي على الطبيعة في مناطق برية وصحراوية ترعى وتتنقل يمنة ويسرة أمر صعب المنال قبل الرؤية الوطنية رؤية ٢٠٣٠.
شيء لا يخطر على بال، فالغزال العربي الذي تغزل به الشعراء، الغزال العربي والذي يطلق عليه اسم الغزال الأعفر، اليوم يرعى متبخترًا بين كثبان الرمال الذهبية في صحراء الدهنا، ووسط الفياض الخضراء التي توشحت بالزهور والنباتات البرية.
مناظر جمالية للغزال العربي والوضيحي وهي ترعى في المنتزهات الوطنية أضافت للمكان جمالاً إلى جماله، مشاهد شاعرية ساحرة تأسر القلوب، وتستهوي محبي الطبيعة والحياة الفطرية.
المصور عبدالله الجنوبي وثّق تلك المناظر بعدسة كامرته وخص بها متابعي وقراء "سبق".