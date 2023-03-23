مناظر خيالية.. قطعان الغزلان والوضيحي ترعى في صحراء الدهنا.. هذه هي رؤية ٢٠٣٠

شيء لا يخطر على بال، فالغزال العربي الذي تغزل به الشعراء، الغزال العربي والذي يطلق عليه اسم الغزال الأعفر، اليوم يرعى متبخترًا بين كثبان الرمال الذهبية في صحراء الدهنا، ووسط الفياض الخضراء التي توشحت بالزهور والنباتات البرية.