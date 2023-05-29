"يلو" تحتفل بنجاح الموسم الثاني لدوري يلو

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، الأستاذ محمد النجران، بالنجاح المميز الذي حققه دوري يلو هذا الموسم، الذي اتسم بالحماس والإثارة الفنية والإقبال الكبير من الجماهير على مباريات المسابقة قياسًا بالأعوام الماضية، وذلك في مؤشر إيجابي، يعكس نجاح الخطة الموضوعة من الشركة بالتعاون مع رابطة الدوري؛ لرفع أسهم وقيمة المسابقة، وزيادة نسبة المشاهدة، وجذب الجمهور لمبارياتها.. وقال النجران: يعد هذا الموسم الثاني من رعاية "يلو" لمسابقة الدوري. ومن اليوم الأول لنا كان هناك هدف استراتيجي، يقوم على العمل لإبراز هذه المسابقة، ومنحها مساحة الضوء التي تستحقها جماهيريًّا وإعلاميًّا. وفي سبيل ذلك نفَّذنا العديد من المبادرات، ودعمنا الفرق المشاركة من أجل تحقيق هذه الغاية. ولا شك أن وجود فريق عملاق مثل النادي الأهلي في المسابقة هذا الموسم كان له دور قوي في لفت الأنظار، وزيادة المتابعة. وسنعمل على الاستفادة من ذلك وتعزيزه حتى بعد صعود فريق النادي الأهلي لدوري روشن، الذي نبارك له تحقيق لقب مسابقة دوري يلو، وأيضًا لأندية الأخدود والرياض والحزم بمناسبة صعودهم.
ويشارك الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، الأستاذ محمد النجران، في مراسم تتويج فريق الأهلي عقب مباراته الأخيرة يوم الاثنين المقبل أمام فريق الحزم في مدينة الرس.
يُذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعًا، تغطي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وجودها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات استراتيجية عالمية، وتتيح للعملاء حجز سيارة عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالها.
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