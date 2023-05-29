"يلو" تحتفل بنجاح الموسم الثاني لدوري يلو

ويشارك الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، الأستاذ محمد النجران، في مراسم تتويج فريق الأهلي عقب مباراته الأخيرة يوم الاثنين المقبل أمام فريق الحزم في مدينة الرس.

يُذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعًا، تغطي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وجودها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات استراتيجية عالمية، وتتيح للعملاء حجز سيارة عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالها.

وتوفر "يلو" لعملائها مفهومًا يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتك ورغباتك.. ونأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتك لجعلها أسهل وأسرع.

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