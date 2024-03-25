شاهد.. "شلالات الحذيانة" ترسم لوحات جمالية خلابة شمال شرق شقراء

ودفعت هذه المناظر الساحرة المصور "حمد أبوغانم" إلى التقاط صور تحكي الجمال البديع بكاميرته الطائرة لشلالات الحذيانة عند تدفُّق المياه منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية.