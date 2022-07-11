بعد نجاح "الإفاضة".. بدء تطبيق المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين

أكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، نجاح خطة طواف الإفاضة في أول أيام التشريق خلال يومي العاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة.
وبيّن "الحجيلى" أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، وروعي في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، مشيرًا إلى أن البدء في تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة.
وأوضح أن ذلك يأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.