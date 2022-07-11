بعد نجاح "الإفاضة".. بدء تطبيق المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين

وبيّن "الحجيلى" أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، وروعي في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، مشيرًا إلى أن البدء في تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة.