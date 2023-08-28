"الجبير" يستعرض مع وزير خارجية سلوفاكيا العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في مدينة بليد السلوفينية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا ميروسلاف فلاتشوفسكي، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وأوجه تعزيزها ولاسيما في مجالات البيئة والمناخ والسبل الكفيلة للحد من آثار التغير المناخي، كما جرت مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.