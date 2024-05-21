أمير المدينة يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز" منافس" في مساراتها الخمسة

هنأ الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز مسابقة "منافس" الوطنية للطلاب المتميزين وأولياء أمورهم، حاثّهم على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الجوائز والنجاحات في المنافسات التعليمية المحلية والعالمية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في حياتهم الدراسية والوصول إلى مراكز متقدمة في ظل رعاية القيادة الرشيدة – أيدهم الله – للتعليم ودعم الطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف الميادين التعليمية.