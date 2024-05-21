أمير المدينة يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز" منافس" في مساراتها الخمسة

هنأ الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز مسابقة "منافس" الوطنية للطلاب المتميزين وأولياء أمورهم، حاثّهم على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الجوائز والنجاحات في المنافسات التعليمية المحلية والعالمية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في حياتهم الدراسية والوصول إلى مراكز متقدمة في ظل رعاية القيادة الرشيدة – أيدهم الله – للتعليم ودعم الطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف الميادين التعليمية.
جاء ذلك بعد تكريم أمير منطقة المدينة المنورة، 23 طالبًا وطالبة من تعليم المنطقة الفائزين بجوائز مسابقة "منافس" الوطنية للطلاب المتميزين، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب الدكتور سعد بن عواض الحربي، ومدير عام تعليم المنطقة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم.
وكان طلاب وطالبات تعليم منطقة المدينة المنورة، قد حققوا مجموعة من الجوائز في مسابقة "منافس" في مساراتها الخمسة المختلفة التي تشمل التحصيل المعرفي والعمل التطوعي إلى جانب مسار مهارات المستقبل وريادة الأعمال، ومسار الابتكار والموهبة العلمية.
يُشار إلى أن جائزة "منافس" مخصصة لتكريم المتميزين من الطلاب والطالبات والتي أطلقتها وزارة التعليم في نسختها الأولى ضمن الجوائز المواكبة لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتهدف إلى تعزيز بناء قدرات الطلبة المتميزين ومهاراتهم ومواهبهم وصولاً بهم إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم، وتمكينهم من الابتكار وتصميم المشروعات الريادية وقيادة الأعمال التطوعية للإسهام في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.