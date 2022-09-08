لا تيار في "قحمة جازان".. و"تنظيم الكهرباء": الشبكة جاهزة وننتظر "البلدية"!

وقال بعض ملاك المخطط: بالتحديد في عام 1423 تم توزيع المخطط، وفي 1425 تم إفراغ الأراضي من قِبَل كتابة عدل أبو عريش؛ لافتين إلى أنهم تقدموا وقتها بطلبات إلى الصندوق العقاري، وصدرت لهم موافقات على القروض؛ ولكن -بحسب قولهم- ظل المخطط يفتقر لأدنى الخدمات التي تؤهله للبناء؛ مما دفع الكثير منهم إلى تأجيل القرض، أو البحث عن مكان آخر.