"آل الشيخ" يوجّه بجعل خطبة الجمعة المقبلة عن فضل بناء المساجد وصيانتها ونظافتها

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، تعميماً لخطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 2 / 9 / 1444هـ، لبيان فضل بناء المساجد وصيانتها ونظافتها وكذلك فضل نشر المصحف الشريف.
وتضمن التعميم جعل الخطبة مشتملة على بيان ما أتاحته الوزارة لمن أراد المساهمة في هذا الفضل العظيم من إمكانية المساهمة فيه عبر منصة إحسان للعمل الخيري.
وأشار التعميم إلى أهمية إيضاح أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإتاحة الفرصة أمام فاعلي الخير بالمساهمة في المشاريع التي تخدم بيوت الله والعناية بكتابه العزيز عبر منصة إحسان للعمل الخيري.