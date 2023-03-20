محليات

"آل الشيخ" يوجّه بجعل خطبة الجمعة المقبلة عن فضل بناء المساجد وصيانتها ونظافتها

ستتضمن التركيز على أهمية نشر المصحف.. والمساهمة في الخير عبر منصة "إحسان"
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ
سبق
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، تعميماً لخطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 2 / 9 / 1444هـ، لبيان فضل بناء المساجد وصيانتها ونظافتها وكذلك فضل نشر المصحف الشريف.

وتضمن التعميم جعل الخطبة مشتملة على بيان ما أتاحته الوزارة لمن أراد المساهمة في هذا الفضل العظيم من إمكانية المساهمة فيه عبر منصة إحسان للعمل الخيري.

وأشار التعميم إلى أهمية إيضاح أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإتاحة الفرصة أمام فاعلي الخير بالمساهمة في المشاريع التي تخدم بيوت الله والعناية بكتابه العزيز عبر منصة إحسان للعمل الخيري.

عبداللطيف آل الشيخ
خطبة الجمعة
نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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