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أجواء غائمة وممطرة بالعاصمة.. "الأرصاد" تتوقع هطولات غزيرة و"المدني" يتفاعل

يصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وصواعق رعدية
أجواء غائمة وممطرة بالعاصمة.. "الأرصاد" تتوقع هطولات غزيرة و"المدني" يتفاعل

تشهد العاصمة الرياض أجواء غائمة، وسط هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وتشير أحدث توقعات المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة، ومحافظات: (الدرعية، الدوادمي، الرين، القويعية، وعفيف)، يصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، قد تستمر حتى الساعة ١١ ليلًا.

من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

المركز الوطني للأرصاد
الرياض
أمطار غزيرة

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