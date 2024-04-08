أجواء غائمة وممطرة بالعاصمة.. "الأرصاد" تتوقع هطولات غزيرة و"المدني" يتفاعل

وتشير أحدث توقعات المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة، ومحافظات: (الدرعية، الدوادمي، الرين، القويعية، وعفيف)، يصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، قد تستمر حتى الساعة ١١ ليلًا.