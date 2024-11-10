المزاد سجل ارتفاعًا بـ30%.. الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تختتم "موسم التمور 2024"

اختتمت، أمس، الهيئة الملكية لمحافظة العُلا "موسم التمور 2024"، وسجل مزاد التمور لهذا الموسم ارتفاعًا في المبيعات مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 30%؛ حيث بلغ حجمُ المبيعات لهذا العام أكثرَ من 1750 طنًّا من تمور العُلا، وسط إقبال كبير من المزارعين للمزاد الذين بلغ عددهم 843 مزارعًا، بزيادة 45% مقارنة بالموسم الماضي.