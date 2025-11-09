مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تطلق تحدي "امش مع الحبيب" للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

وقال د. أيمن الخضراء الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية بالمجموعة، أن المبادرة في هذه السنة تهدف إلى زيادة التوعية بداء السكري، وأهمية المشي، تحت شعار "المشي يوازن حياتك ويوازن سكرك"، وتستهدف أيضاً تشجيع أفراد المجتمع عامة على ممارسة نمط حياة صحي، وتذكيرهم بالفوائد الصحية للمشي وأثره في تعزيز الصحة العامة والنشاط البدني، ورفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة، ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتقوية العظام وحرق السعرات الحرارية، والمحافظة على الوزن وغيرها من الفوائد، التي تستوجب أن تكون الرياضة وممارستها أسلوب حياة.