مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تطلق تحدي "امش مع الحبيب" للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

تطلق مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية اليوم، وللسنة الثانية على التوالي المبادرة المجتمعية "امش مع الحبيب"، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وتستمر المبادرة لمدة "17" يوماً، حيث تستطيع جميع فئات المجتمع المشاركة فيها من جميع أنحاء المملكة، ومن خلال تطبيق "الرياضة للجميع" SFA ، ويستهدف التحدي تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة.
وقال د. أيمن الخضراء الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية بالمجموعة، أن المبادرة في هذه السنة تهدف إلى زيادة التوعية بداء السكري، وأهمية المشي، تحت شعار "المشي يوازن حياتك ويوازن سكرك"، وتستهدف أيضاً تشجيع أفراد المجتمع عامة على ممارسة نمط حياة صحي، وتذكيرهم بالفوائد الصحية للمشي وأثره في تعزيز الصحة العامة والنشاط البدني، ورفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة، ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتقوية العظام وحرق السعرات الحرارية، والمحافظة على الوزن وغيرها من الفوائد، التي تستوجب أن تكون الرياضة وممارستها أسلوب حياة.
من جهتها قالت أ. نواره فاران مديرة إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى بالمجموعة أن المبادرة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، كما أنها تعكس اهتمام المجموعة بصحة وجودة حياة كافة أفراد المجتمع، امتداداً لحرصها على تقديم الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة داخل مستشفياتها.
وأضافت أ. نواره قائلة أن جميع أفراد وشرائح المجتمع في كافة مناطق المملكة يمكنهم المشاركة في هذا التحدي، وذلك من خلال تحميل تطبيق "الرياضة للجميع" SFA، ومن ثم التسجيل في تحدي "امش مع الحبيب"، والذي يتضمن المشي لـ"10" آلاف خطوة يومياً، لمدة "17" يوم، مشيرة إلى أن المتسابقين المتأهلين سيدخلون للسحب على هدايا قيمة.
الجدير بالذكر أن مشاريع المسؤولية الاجتماعية، تشكل معلما رئيسيا في رؤية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وخططها المستقبلية، ولم تدخر المجموعة على مر مسيرتها المليئة بالعطاء جهداً في القيام بأداء رسالتها السامية ودورها التنويري والتوعوي تجاه المجتمع، باعتبارها من أهم مزودي الخدمات الصحية بالمنطقة.