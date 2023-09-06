"المواصفات" تسجل 800 ألف منتج عبر "سابر" خلال النصف الأول من 2023

سجّلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 800 ألف منتج في منصة "سابر" في النصف الأول من عام 2023م، وتجاوز عدد شهادات المطابقة 170 ألف شهادة، إضافة إلى أكثر من 350 ألف شهادة إرسالية، فيما بلغ عدد التجار المسجلين في المنصة أكثر من 6 آلاف تاجر.