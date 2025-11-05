من هانوفر إلى الرياض.. معرض التحول الصناعي يعبر القارات نحو المملكة

وتأتي إقامة المعرض في المملكة امتدادًا لمسيرة عالمية بدأت عام 1947م في مدينة هانوفر الألمانية، حين انطلقت أول نسخة من المعرض الصناعي الأهم في العالم، الذي أصبح منذ ذلك الحين منصة تجمع قادة الصناعة والمبتكرين من مختلف الدول لاستعراض التحولات المستمرة في الصناعة وصولًا إلى أحدث تقنياتها في الوقت الحاضر، وفي مقدمتها الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.